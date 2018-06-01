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El congreso Internacional de los escritores en defensa de la Cultura
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Savaş, Kısa Film
- Yapım Yılı :1937
- Ülke : İspanya
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :9 dk.
- Dağıtıcı :Film Popular
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