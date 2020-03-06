Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  El-Deccur
Paylaş

El-Deccur

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

El-Deccur
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

El-Deccur, öğretmenleri ile birlikte kazı çalışması yapmaya giden bir grup arkeoloji öğrencisinin yaşadıklarını konu ediyor.Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte kazı yapmak için yola koyulur. Daha önceden belirledikleri bir bölgeye giden ekip, oldukça heyecanlıdır. Herkes keyifle kazı için çalışmaya başlar. Kısa süre sonra ekiiten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı bir obje bulması, hepsinin hayatının alt üst olmasına neden olur. Ekibin mutluluğu gecenin çökmesiyle birlikte yerini korkuya bırakır. Gece olmasıyla birliikte Deccur ile yüzleşmek zorunda kalan 7 kişilik gurubun kurtulmasının tek yolu sabah olmasıdır.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle El-Deccur filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve El-Deccur filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir