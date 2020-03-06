El-Deccur, öğretmenleri ile birlikte kazı çalışması yapmaya giden bir grup arkeoloji öğrencisinin yaşadıklarını konu ediyor.Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte kazı yapmak için yola koyulur. Daha önceden belirledikleri bir bölgeye giden ekip, oldukça heyecanlıdır. Herkes keyifle kazı için çalışmaya başlar. Kısa süre sonra ekiiten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı bir obje bulması, hepsinin hayatının alt üst olmasına neden olur. Ekibin mutluluğu gecenin çökmesiyle birlikte yerini korkuya bırakır. Gece olmasıyla birliikte Deccur ile yüzleşmek zorunda kalan 7 kişilik gurubun kurtulmasının tek yolu sabah olmasıdır.