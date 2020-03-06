Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleriyle birlikte kazı için daha önceden belirlenmiş olan bölgeye giderler. Başlarda herkes iyimser ve mutludur. Ekipten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı objeyi bulmasıyla işler değişir. Gecenin çökmesiyle beraber yedi kişilik grup Deccur ile yüzleşmek zorunda kalırlar. Onlar için artık tek kurtuluş sabah olmasıdır.