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El Değmemiş Aşk
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Tuttuğu futbol takımı ve sevgilisi Duygu dışında bir yaşamı olmayan Zafer'in hayatı, Feryal ile zorla evlendirilmek istenmesinden ötürü değişir. Bu evlilikten kaçmaya çalışan Zafer, Feryal ve Duygu arasında çözülmesi zor bir aşk üçgeni doğar.
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Yorumlar
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Gereksiz
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Gereksiz, paraniza yazik
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Güzel bir film kesinlikle tavsiye ederim
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