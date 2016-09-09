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El Değmemiş Aşk

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Fragmanlar


El Değmemiş Aşk
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tuttuğu futbol takımı ve sevgilisi Duygu dışında bir yaşamı olmayan Zafer'in hayatı, Feryal ile zorla evlendirilmek istenmesinden ötürü değişir. Bu evlilikten kaçmaya çalışan Zafer, Feryal ve Duygu arasında çözülmesi zor bir aşk üçgeni doğar.

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Yorumlar

  • Gereksiz

  • Gereksiz, paraniza yazik

  • Güzel bir film kesinlikle tavsiye ederim

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Oyuncular ve ekip

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