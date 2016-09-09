El Değmemiş Aşk

Tuttuğu futbol takımı ve sevgilisi Duygu dışında bir yaşamı olmayan Zafer'in hayatı, Feryal ile zorla evlendirilmek istenmesinden ötürü değişir. Bu evlilikten kaçmaya çalışan Zafer, Feryal ve Duygu arasında çözülmesi zor bir aşk üçgeni doğar.