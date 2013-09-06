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El Ele

Main dans la main

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


El Ele
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Şehre yeni gelen genç bir adam, Paris Operası'nın yönetmenine aşık olur ve ardından dans çerçevesinde gelişen bir aşk hikayesi başlar...

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • izlemk isterim

  • fragman komikti filmi merak ettim ama evde izlerim galiba

  • vallahi güldürdü

  • fragmanı sonuna kadar izleyin sonu da komikti

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Oyuncular ve ekip

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