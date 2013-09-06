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El Ele
Main dans la main
0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :6 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :81 dk.
Filmin Konusu
Şehre yeni gelen genç bir adam, Paris Operası'nın yönetmenine aşık olur ve ardından dans çerçevesinde gelişen bir aşk hikayesi başlar...
Galeri
Yorumlar
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izlemk isterim
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fragman komikti filmi merak ettim ama evde izlerim galiba
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vallahi güldürdü
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fragmanı sonuna kadar izleyin sonu da komikti
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