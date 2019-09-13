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Elektrik Savaşları

The Current War

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Elektrik Savaşları
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Tür :Dram, Tarih
  • Yapım Yılı :2017
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :13 Eylül 2019

 

Filmin Konusu

Yönetmenliğini Alfonso Gomez-Rejon'un üstlendiği, 1880'lerin sonlarında Thomas Edison ile George Westinghouse arasındaki rekabeti, pazarlanabilir ve sürdürülebilir bir elektrik sistemi yaratma yarışını anlatanfilmin senaryosunu Michael Mitnick kaleme aldı. Başrollerinde ise ünlü oyuncularTom Holland, Katherine Waterston, Benedict Cumberbatch,Michael Shannon, Sienna Miller ve Nicholas Hoult yer alıyor.

Galeri

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