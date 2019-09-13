Sinema>Film Arşiv > Elektrik Savaşları - The Current War
Elektrik Savaşları
The Current War
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Yönetmenliğini Alfonso Gomez-Rejon'un üstlendiği, 1880'lerin sonlarında Thomas Edison ile George Westinghouse arasındaki rekabeti, pazarlanabilir ve sürdürülebilir bir elektrik sistemi yaratma yarışını anlatanfilmin senaryosunu Michael Mitnick kaleme aldı. Başrollerinde ise ünlü oyuncularTom Holland, Katherine Waterston, Benedict Cumberbatch,Michael Shannon, Sienna Miller ve Nicholas Hoult yer alıyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.