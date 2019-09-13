Elektrik Savaşları

Yönetmenliğini Alfonso Gomez-Rejon'un üstlendiği, 1880'lerin sonlarında Thomas Edison ile George Westinghouse arasındaki rekabeti, pazarlanabilir ve sürdürülebilir bir elektrik sistemi yaratma yarışını anlatanfilmin senaryosunu Michael Mitnick kaleme aldı. Başrollerinde ise ünlü oyuncularTom Holland, Katherine Waterston, Benedict Cumberbatch,Michael Shannon, Sienna Miller ve Nicholas Hoult yer alıyor.