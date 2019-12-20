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Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri

Elfland

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Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri
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Filmin Konusu

Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri, Noel babanın kayıp kızağını bulmaya çalışan E.L.F dedektif ekibinin hikayesini konu ediyor. Yeni yıl öncesi Noel baba büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Noel babanın her sene olduğu gibi bu yıl da çocukların hediyelerini dağıtması gerekir ancak hediye dağıtmak için kullandığı kızak kayıptır. Jingo, Bingo, Tingo, ve Dorabella'dan oluşan E.L.F dedektif ekibi, yeni yılı kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Noel babanın kayıp kızağını bulmak için yola koyulan ekip, bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

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