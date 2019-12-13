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Elma Dersem Çık

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Elma Dersem Çık
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Aşkım Kapışmak'ın aynı adlı kitabının beyaz perde uyarlaması olan "Elma Dersem Çık" filminin yönetmen koltuğunda İzzet Başlak oturuyor.

Galeri

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