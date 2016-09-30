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Elveda Berlin
Tschick (Good Bye Berlin)
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aile
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :30 Eylül 2016
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Filmin Konusu
Fatih Akın'ın çağdaş bir Huckleberry Finn hikâyesi olarak nitelenen yeni filmi, zengin ve kopuk bir ailede büyüyen 14 yaşındaki Maik ile sınıfa yeni gelen göçmen Tschick'in sıra dışı dostluğunu anlatıyor. Annesi rehabilitasyon merkezine yatırılmış ve babası da iş gezisinde olan Maik yaz tatilini tek başına geçirecektir. Ancak Tschick kapısında çalıntı bir arabayla belirince plansız programsız bir yolculuğa çıkarlar. Maik için hem kendini hem de hayatı keşfedeceği bir macera olacaktır bu.
Galeri
Yorumlar
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On üzerinden 6.5 izlenebilir
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izlenebilir .fena olmayan bir film. biraz daha genç yaşa hitap ediyor. puanı 7.0
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İzlenebilir eğlenceli hüzünlü hrpsi bir arada
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