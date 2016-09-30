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Sinema>Film Arşiv >  Elveda Berlin - Tschick (Good Bye Berlin)
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Elveda Berlin

Tschick (Good Bye Berlin)

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Fragmanlar


Elveda Berlin
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Fatih Akın'ın çağdaş bir Huckleberry Finn hikâyesi olarak nitelenen yeni filmi, zengin ve kopuk bir ailede büyüyen 14 yaşındaki Maik ile sınıfa yeni gelen göçmen Tschick'in sıra dışı dostluğunu anlatıyor. Annesi rehabilitasyon merkezine yatırılmış ve babası da iş gezisinde olan Maik yaz tatilini tek başına geçirecektir. Ancak Tschick kapısında çalıntı bir arabayla belirince plansız programsız bir yolculuğa çıkarlar. Maik için hem kendini hem de hayatı keşfedeceği bir macera olacaktır bu.

Galeri

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Yorumlar

  • On üzerinden 6.5 izlenebilir

  • izlenebilir .fena olmayan bir film. biraz daha genç yaşa hitap ediyor. puanı 7.0

  • İzlenebilir eğlenceli hüzünlü hrpsi bir arada

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Oyuncular ve ekip

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