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Elveda İlk Aşk

Un Amour de Jeunesse (Goodbye First Love)

0 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Elveda İlk Aşk
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

15 yaşındaki Camille ciddi mizaçlı, mantığa inanan bir genç kızdır. Ondan yaşça biraz daha büyük olan Sullivan hayat dolu ve dünyayı keşfetme arzusuyla yanan bir gençtir. İki genç birbirlerine aşık olurlar ama Sullivan özgürlüğünün peşinden Güney Amerika'ya gitmek için Camille'dan ayrılınca genç kızın dünyası yıkılır.

Camille onun yokluğunda gücünü yeniden toplar hatta yeni bir ilişkisi olur ve olur da dönerse diye karşısında güç durmak için zırhlarını kuşanır.

Galeri

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Yorumlar

  • izlenebilir

  • izlenebilir..

  • imdb filmi biraz düşükmüş. dvd olarak izleyeceğim.

  • vizyonda fazla kalmaz. ilk hafta gitmek lazım.

  • bizde pek gişe şansı yok ama izlenir.

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Oyuncular ve ekip

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