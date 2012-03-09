Elveda İlk Aşk

15 yaşındaki Camille ciddi mizaçlı, mantığa inanan bir genç kızdır. Ondan yaşça biraz daha büyük olan Sullivan hayat dolu ve dünyayı keşfetme arzusuyla yanan bir gençtir. İki genç birbirlerine aşık olurlar ama Sullivan özgürlüğünün peşinden Güney Amerika'ya gitmek için Camille'dan ayrılınca genç kızın dünyası yıkılır.

Camille onun yokluğunda gücünü yeniden toplar hatta yeni bir ilişkisi olur ve olur da dönerse diye karşısında güç durmak için zırhlarını kuşanır.