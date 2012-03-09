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Elveda İlk Aşk
Un Amour de Jeunesse (Goodbye First Love)
0 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Almanya, Fransa
- Gösterim Tarihi :9 Mart 2012
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- Süre :110 dk.
- Dağıtıcı :M3
Filmin Konusu
15 yaşındaki Camille ciddi mizaçlı, mantığa inanan bir genç kızdır. Ondan yaşça biraz daha büyük olan Sullivan hayat dolu ve dünyayı keşfetme arzusuyla yanan bir gençtir. İki genç birbirlerine aşık olurlar ama Sullivan özgürlüğünün peşinden Güney Amerika'ya gitmek için Camille'dan ayrılınca genç kızın dünyası yıkılır.
Camille onun yokluğunda gücünü yeniden toplar hatta yeni bir ilişkisi olur ve olur da dönerse diye karşısında güç durmak için zırhlarını kuşanır.
Galeri
Yorumlar
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izlenebilir
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izlenebilir..
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imdb filmi biraz düşükmüş. dvd olarak izleyeceğim.
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vizyonda fazla kalmaz. ilk hafta gitmek lazım.
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bizde pek gişe şansı yok ama izlenir.
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