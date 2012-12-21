Elveda Katya
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek kaleme alınan yazılan “Elveda Katya”; yetimhanede büyüyen Katya’nın, Yunus isimli Trabzonlu bir denizci olduğunu öğrendiği babasıyla tanışmak için Trabzon’a gidişinin hikayesidir.
Yunus Kaptan; Nadya’nın yıllar önce kendisinden hamile kaldığını bilmemektedir ve Katya’yı kabul etmez. Babası, ailesi ve çevre tarafından hiç de hoş karşılanmayan Katya; bilmediği bir dilin konuşulduğu bu yabancı topraklarda tek başına ve her türlü tehlikeye açık bir şekilde zaman geçirir. Yunus’un; tüm Ruslara fahişe gözüyle bakmaya alışmış çevresinde, Katya’yla adı çıkar.
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Yorumlar
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izledim filmi trabzon da yaşayan biri olarak bazı yerlerini çok abartılı buldum. sırf renkli gözlü beyaz tenli diye kimse burada birine nataşa demez. heleki filmde ki kız gibi sade giyimli saf bir kıza asla!
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şahane bir film. izlerken çok keyif aldım ve duygulandım. Babam ve oğlum tadında, onun kadar güzel bir yapıt. Şiddetler izlemenizi tavsiye ediyorum.
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Tek suçu baba özlemi çekmesi tek suçu rus olması . bir kızın yıllar sonra yaşlı sakallı bir adama baba demesi ona sarılmak istemesi baba özlemini içine çekmesidir tek isteği. baba özlemi çeken baba duygusunu ilk defa yaşamak isteyen bir kızın dramanı izleyeceksiniz. İzlerkende insanlık adına çok ders alacaksınız.Katyanın ve Yunus kaptanın oyunculuklarına şapka çıkartacaksınız.Ticari amaçlı yapılan mesajı olmayan kuru gürültü bir sürü film yapılıyor.Sinemanın amacı toplumu doğru bir şekilde yönlendirmektir ders vermektir.Onun için tam anlamıyla bir sinema filmi Elveda Katya.Mutlaka gidin .İyi seyirler. ..
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bu hafta kesin gideceğim bu filme dün izleyen arkadaşlar çok övdü
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KADİR INANIR DAHA ÇOK FİLM YAPSIN!!