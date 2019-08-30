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Elveda Oğlum
Di jiu tian chang (So Long, My Son)
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Filmin Konusu
Elveda Oğlum, Çin’de 1980’lerde yaşayan iki ailenin hayatına odaklanıyor. Film, 1980'lerin pazar odaklı ekonomik reformlarından başlayarak 40 yıllık bir süreyi kapsıyor. İki evli çift bu süreç içerisinde Çin’de yaşanan sosyal ve ekonomik değişikliklere uyum sağlamaya çalışır. Onları etkileyen ve zorlayan sorunların da ele alındığı filmin yönetmen koltuğunda Wang Xiaoshuai oturuyor.
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