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Elveda

The Farewell

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Elveda
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Filmin Konusu

The Farewell, Çinli bir ailenin hikayesini konu ediyor.Ailenin büyükannesinin yaşayacak az bir zamanının kaldığı öğrenilir. Bu durumda aile, o ölmeden önce bir düğün organize eder ve büyükannenin sevdiği herkesi bir araya getirir. Amaç, Nai-Nai'nin mutlu olmasını sağlamaktır. Bu düğün organizasyonu dışarıdan mükemmel görünüyordur. yurt dışında yaşayan tüm akrabaları yeniden toplar. Billi, ailesi ile bir araya geldiğinde ondan ne kadar çok şey beklediklerini fark eder. Bu da onun bir mayın tarlasına adım atmasına neden olur...

Galeri

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