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Ema

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Ema
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Filmin Konusu

Ema, evlat edinen bir çiftin yaşadıklarını konu ediyor. Ema, oldukça yetenekli olan genç bir dansçıdır. Genç kadın, koreograf olan eşi Gaston ile uzun uğraşlar sonucu küçük bir çocuk olan Polo’yu evlat edinir. Çekirdek ailesi ile mutlu bir yaşam süren Ema’nın hayatı, Polo’nun bir trajediye sebep olması ile alt üst olur. Yaşananlar sonrası Polo’yu geri vermek zorunda kalan Ema ile Gaston’un ilişkisi bu süreçte kopma noktasına gelir. Gaston’dan ayrılmaya karar veren Ema, hayata yeniden tutunmak için dans etmeye başlar.

Galeri

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