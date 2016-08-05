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Emanet

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Fragmanlar


Emanet
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza (Tayanç Ayaydın), sitede işlenen bir cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından mafya ile amansız bir mücadeleye girişir. İlk başta polisin ve mafyanın ciddiye almadığı Mirza hızla mafyayı çökertirken olaylar gittikçe derinleşir ve düğüm çözüldükçe aslında herkesin göründüğünden farklı olduğu ve ilişkilerin çarpıklığı ortaya çıkar.

Galeri

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Yorumlar

  • Iyi seyirler

  • Sinemamızın standartlarına göre iyi bir film olmuş , senaryo gayet güzel kurgulanmış, izlediğime üzülmedim

  • Iyi bir film olmuş kimseyi hafife almamayı öğretiyor en başta

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Oyuncular ve ekip

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