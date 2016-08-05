Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza (Tayanç Ayaydın), sitede işlenen bir cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından mafya ile amansız bir mücadeleye girişir. İlk başta polisin ve mafyanın ciddiye almadığı Mirza hızla mafyayı çökertirken olaylar gittikçe derinleşir ve düğüm çözüldükçe aslında herkesin göründüğünden farklı olduğu ve ilişkilerin çarpıklığı ortaya çıkar.