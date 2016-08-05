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Emanet
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :5 Ağustos 2016
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza (Tayanç Ayaydın), sitede işlenen bir cinayetin ve tek görgü tanığı küçük kızın kaçırılmasının ardından mafya ile amansız bir mücadeleye girişir. İlk başta polisin ve mafyanın ciddiye almadığı Mirza hızla mafyayı çökertirken olaylar gittikçe derinleşir ve düğüm çözüldükçe aslında herkesin göründüğünden farklı olduğu ve ilişkilerin çarpıklığı ortaya çıkar.
Galeri
Yorumlar
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Iyi seyirler
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Sinemamızın standartlarına göre iyi bir film olmuş , senaryo gayet güzel kurgulanmış, izlediğime üzülmedim
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Iyi bir film olmuş kimseyi hafife almamayı öğretiyor en başta
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