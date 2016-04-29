Emicem Hospital, Karadeniz’in küçük bir sahil kasabasında yer alan ve geleneksel yöntemlerle yönetilen tuhaf bir hastahanedir. Selo ile Adem bu hasthanede çalışan temizlik postalarıdır. Sela aynı zamanda hastahanenin sahibi Cemal Emice’nin yeğenidir. Cemal Emice, hastanenin uluslararası bir seviyeye çıkması için Almanya’dan yönetici (CEO) getirtir. Almanya’dan gelen Ingrid, Alman disiplinini uygulamaya çalışır. Alman disiplini ile Karadeniz inadı arasında gidip gelen hastane de trajikomik olaylar yaşanmaya başlar. Emicem Hospital hastanesi uluslar arası seviyeye çıkmasa da uluslararası gündeme trajikomik olaylarla gelmiş olur.