Emicem Hospital
- IMDB Puanı : 2.5 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :29 Nisan 2016
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Filmin Konusu
Emicem Hospital, Karadeniz’in küçük bir sahil kasabasında yer alan ve geleneksel yöntemlerle yönetilen tuhaf bir hastahanedir. Selo ile Adem bu hasthanede çalışan temizlik postalarıdır. Sela aynı zamanda hastahanenin sahibi Cemal Emice’nin yeğenidir. Cemal Emice, hastanenin uluslararası bir seviyeye çıkması için Almanya’dan yönetici (CEO) getirtir. Almanya’dan gelen Ingrid, Alman disiplinini uygulamaya çalışır. Alman disiplini ile Karadeniz inadı arasında gidip gelen hastane de trajikomik olaylar yaşanmaya başlar. Emicem Hospital hastanesi uluslar arası seviyeye çıkmasa da uluslararası gündeme trajikomik olaylarla gelmiş olur.
Galeri
Yorumlar
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Hayatımda böyle saçma sapan iğrenç bir film izlemedim paranıza yazık sakın gitmeyin ilk 20 dakikada dayanamadım çıktım bikaç kişi daha çıktı gerisini siz düşünün artık..
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Hayatımda böyle saçma basit igrenç bir film görmedim
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izleyenler yorum yapsın o zaman !
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Kurban olun KARADENİZ şiveli filmlere
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Nasıl olur da bir film 2.8 alır ya, nasıl başardın? Brawo