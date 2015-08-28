Şafak’ın Şef’e olan bağlılığı ve çocukların parasızlıkları kendilerini İstanbul’daki dibe vurmuş hayatlarından sonra bir anda güneyde bir otelde olayların tam ortasında bulmalarına sebep olur. Üç kafadar Şef’le birlikte geldikleri çok büyük ve gösterişli otel karşısında gereksiz hayallere kapılırlar ancak hayallerinin yıkılması çok da uzun sürmez. Otel müdürü Soykut’un, çocukları kalacakları odaya göndermesiyle gerçeklerle yüzleşirler fakat her zamanki gibi kabullenmezler. Şef’le birlikte hemen işinin başına geçen Şafak’a kıyasla Doğan ve Güneş inatla otelin tadını çıkarmaya çalışmakta ve otel müşterisi kızları rahat bırakmamaktadırlar.