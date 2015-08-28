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En Güzeli

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Fragmanlar


En Güzeli
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Şafak’ın Şef’e olan bağlılığı ve çocukların parasızlıkları kendilerini İstanbul’daki dibe vurmuş hayatlarından sonra bir anda güneyde bir otelde olayların tam ortasında bulmalarına sebep olur. Üç kafadar Şef’le birlikte geldikleri çok büyük ve gösterişli otel karşısında gereksiz hayallere kapılırlar ancak hayallerinin yıkılması çok da uzun sürmez. Otel müdürü Soykut’un, çocukları kalacakları odaya göndermesiyle gerçeklerle yüzleşirler fakat her zamanki gibi kabullenmezler. Şef’le birlikte hemen işinin başına geçen Şafak’a kıyasla Doğan ve Güneş inatla otelin tadını çıkarmaya çalışmakta ve otel müşterisi kızları rahat bırakmamaktadırlar.

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Yorumlar

  • erkan can olunca daha iyi bisey bekliyordum vasat alti 10

  • Flimi sonuna kadar seyretmeye tahammülü olanlara tebrikler.saçma sapan bir flim.

  • Bence güzel bir film, gösterimdeki yabancı filmler uçuk kaçık, biz 4 arkadaş gittik, çıkışta hepimiz iyiki geldik dedik... boş zamanınız varsa, film yerli olsun birazda gülelim diyorsanız gitmenizi öneririm...

  • cok ahim sahim bi film degil ama yeterince komik , izlenir

  • ahlaksızlığı komedi diye yutturuyorlar

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Oyuncular ve ekip

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