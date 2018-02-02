En Karanlık Saat

Winston Churchill (Oscar ödülü adayı Gary Oldman) Büyük Britanya'nın Başbakanı olmasından birkaç gün sonra en çalkantılı ve dönüm noktası olan davalardan biriyle karşı karşıya kalır. Nazi Almanyası ile müzakere edilmiş bir barış antlaşmasını inceleyecek veya bir ulusun idealleri, istiklali ve özgürlüğü için mücadele etmekten ödün vermeyecektir. Durdurulamaz Nazi güçleri Batı Avrupa'da dolaşırken ve istila tehdidi çok yakınken hazırlıksız bir halk ve şüpheci bir kral ile, üyesi olduğu parti kendi aleyhinde planlar yaparken Churchill'in, en karanlık saatine direnmesi, bir ulusu toplaması ve dünya tarihinin gidişatını değiştirmeye çalışması gerekmektedir.