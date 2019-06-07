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En sevdiğim Kumaş
Mon tissu préféré (My Favourite Fabric)
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : Almanya, Fransa, Türkiye
- Gösterim Tarihi :7 Haziran 2019
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Şam'da yaşayan Nahla, bir giyim mağazasında çalışmakta olan sıradan bir genç kadındır. Annesinin onu evlendirme planları ile ilgilenmeyen Nahla, Madam Jiji'nin 'işletme'sinde bastıtılmış duyguları ve sıradanlaşan hayatından bir kaçış noktası keşfeder.
Galeri
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