En sevdiğim Kumaş

Şam'da yaşayan Nahla, bir giyim mağazasında çalışmakta olan sıradan bir genç kadındır. Annesinin onu evlendirme planları ile ilgilenmeyen Nahla, Madam Jiji'nin 'işletme'sinde bastıtılmış duyguları ve sıradanlaşan hayatından bir kaçış noktası keşfeder.