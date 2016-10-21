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Sinema>Film Arşiv >  En Süper Kahramanlar - Bling
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En Süper Kahramanlar

Bling

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En Süper Kahramanlar
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Orjinalini Taylor Kitsch, Carlo Gugino ve Tom Green gibi oyuncuların seslendirdiği animasyon En Süper Kahramanlar, Sam'in, aşık olduğu kızı ve şehrini korkunç bir saldırıdan korumasını anlatıyor.

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