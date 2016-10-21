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En Süper Kahramanlar
Bling
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :21 Ekim 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Süre :82 dk.
Filmin Konusu
Orjinalini Taylor Kitsch, Carlo Gugino ve Tom Green gibi oyuncuların seslendirdiği animasyon En Süper Kahramanlar, Sam'in, aşık olduğu kızı ve şehrini korkunç bir saldırıdan korumasını anlatıyor.
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