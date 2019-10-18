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En Uzun Gece

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En Uzun Gece
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Filmin Konusu

Yönetmen koltuğunda Orhan Kılıç'ın oturduğu "En Uzun Gece" filminin oyuncu kadrosunda yönetmen Kılıç'ın yanı sıra Eda Erol, Cem Kılıç, Murat Aydın, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan gibi isimler yer alıyor.

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