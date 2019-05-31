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Enes Batur Gerçek Kahraman

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Enes Batur Gerçek Kahraman
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz. Komedi türündeki filmin yapımcılığını TME Films ve Eren Medya üstleniyor.

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