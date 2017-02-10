Depremde betonların altında kalan Nisa, enkazdan kendi çabasıyla kurtulmaya çalışır. Tek başına doğaya adapte olmaya çalışan Barış ise her gün kameraya bakarak yaptıklarını video günlüklerine anlatır. Enkaz altında kalan da, enkaz altından çıkan da telafisi giderilemeyecek hasarlara sahiptir.