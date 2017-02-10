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Enkaz
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Şubat 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :81 dk.
Filmin Konusu
Depremde betonların altında kalan Nisa, enkazdan kendi çabasıyla kurtulmaya çalışır. Tek başına doğaya adapte olmaya çalışan Barış ise her gün kameraya bakarak yaptıklarını video günlüklerine anlatır. Enkaz altında kalan da, enkaz altından çıkan da telafisi giderilemeyecek hasarlara sahiptir.
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