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Entourage

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Entourage
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Ödüllü HBO dizisinin beyazperde uyarlaması Entourage’de sinema yıldızı Vincent Chase, ekürileri Eric, Turtle ve Johnny’yle birlikte geri dönüyor ve süper menajerlikten stüdyo yöneticiliğine geçmiş olan Ari Gold’la yeniden birlikte çalışmaya başlıyorlar. Kahramanlarımızın tutkularından bir kısmı değişmiş olsa da, Hollywood’un kaprisli ve çoğunlukla çetin dünyasında gezinirken aralarındaki bağ güçlü olmaya devam ediyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Bence imdb den aldığı 7.4 ü haketmeyen bir film. Büyük beklenti ile gitmeyin. Çok gülmedik.Hiç akıcı değil.

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Oyuncular ve ekip

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