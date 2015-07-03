Sinema>Film Arşiv > Entourage
Entourage
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Ödüllü HBO dizisinin beyazperde uyarlaması Entourage’de sinema yıldızı Vincent Chase, ekürileri Eric, Turtle ve Johnny’yle birlikte geri dönüyor ve süper menajerlikten stüdyo yöneticiliğine geçmiş olan Ari Gold’la yeniden birlikte çalışmaya başlıyorlar. Kahramanlarımızın tutkularından bir kısmı değişmiş olsa da, Hollywood’un kaprisli ve çoğunlukla çetin dünyasında gezinirken aralarındaki bağ güçlü olmaya devam ediyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Bence imdb den aldığı 7.4 ü haketmeyen bir film. Büyük beklenti ile gitmeyin. Çok gülmedik.Hiç akıcı değil.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.