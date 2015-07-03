Ödüllü HBO dizisinin beyazperde uyarlaması Entourage’de sinema yıldızı Vincent Chase, ekürileri Eric, Turtle ve Johnny’yle birlikte geri dönüyor ve süper menajerlikten stüdyo yöneticiliğine geçmiş olan Ari Gold’la yeniden birlikte çalışmaya başlıyorlar. Kahramanlarımızın tutkularından bir kısmı değişmiş olsa da, Hollywood’un kaprisli ve çoğunlukla çetin dünyasında gezinirken aralarındaki bağ güçlü olmaya devam ediyor.