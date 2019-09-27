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Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı

The Art of Racing in the Rain

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Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :27 Eylül 2019
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Garth Stein'in yayımlanır yayımlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı TheArt of Racing in the Rain'den uyarlanan film, Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor.Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir.

Galeri

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