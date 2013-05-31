Erkek Aklı

Şöhret, para ve karizma Charles’a görünürde mükemmel bir hayat sunmuştur. Ne var ki aşkı onu aniden terk edince hayatı darmadağın olur. Sadık dostlarının yardımıyla zor da olsa kendisiyle yüzleşmeye çalışır. Film izleyicilere şu soruyu yöneltiyor: İnsan birini aynı anda hem sevip hem de ondan nefret edebilir mi?