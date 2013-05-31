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Erkek Aklı
A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III
1 kişi izlemiş. | 17 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :31 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Şöhret, para ve karizma Charles’a görünürde mükemmel bir hayat sunmuştur. Ne var ki aşkı onu aniden terk edince hayatı darmadağın olur. Sadık dostlarının yardımıyla zor da olsa kendisiyle yüzleşmeye çalışır. Film izleyicilere şu soruyu yöneltiyor: İnsan birini aynı anda hem sevip hem de ondan nefret edebilir mi?
Galeri
Yorumlar
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gerçektende yaşanıyor bu duygu hem sevip hemde nefret edebiliyorsun...
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ingilizce isme bak türkçesine bak
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charlie sheen'i hep aynı rollerde görmekten sıkıldım artık. parası olan çapkın umursamaz adam karakteri yapıştı kaldı. adam gerçek hayatında zaten böyle. rol sayılmaz yani
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imdb puanı çok düşük ama charlie sheen için izlenir. ama evde..
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adamım charlie! senin için izlicem!
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