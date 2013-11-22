Erkek Tarafı Testosteron
Erkek tarafi testosteron
- IMDB Puanı : 4.1 / 10
- Filmin Puanı : 3.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :22 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Her şey nikah salonunda evlenmek üzere olan gelinin salondaki konuklardan biriyle öpüşmesiyle başlar. Nikah salonu savaş alanına döner. Ortalık yatışınca kavganın tarafları olan 7 adam ünlü gelinin neden bir bilim adamıyla olan ilişkisini nikah salonunda bitirmeye çalıştığını tartışır. Gece boyunca “kadınlar” üzerinden konuşurlar.
Galeri
Yorumlar
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sayın yusuf fekici sinemadan anlamadığınız aşikar dar konu saçma bir filme guzel demenız bence komık.Arkadaslar ıtınayla tavsıye ederım fılm tam bır vakıt ve para kaybı kadroya guvenıp gıttım ama sonu husran
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20. dakıkasında cıktık bu kadar ıgrenc bı fılm olamaz ya komedı grubunda degerledırelen bı fılmse bu 5 dk da bı guldurmesı lazım 4 kişiydik ve salonu terk ettık yok böyle bi film ödul alsa yerı var enkötü senaryo yönetmen oyuncular ödulune layık
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İğrenç bır film.hayatımda gittiğime pişman oldugum filmler arasında!
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İLK KEZ BİR FİLM DOLU BAŞLAYIP İKİNCİ YARISINDA SEYİRCİLERİN ÇIKMASI İLE BOŞ KOLTUKLARA OYNAYAN ENDER BİR FİLM SANKİ FİLM DEĞİLDE AMAÇ KAÇ APTAL GELECEK BİR ÖLÇÜM YAPILMIŞ BENDE MAALESEF O APTALLARDAN BİRİ OLDUM TERCİH SİZİN
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Filmden anlamayanlar,izlemeyenler yorum yapıyor.Allah,tan tecrübeliyim saçma yorumlara yoksa kaçıracaktım filmi.