Erkek Tarafı Testosteron

Her şey nikah salonunda evlenmek üzere olan gelinin salondaki konuklardan biriyle öpüşmesiyle başlar. Nikah salonu savaş alanına döner. Ortalık yatışınca kavganın tarafları olan 7 adam ünlü gelinin neden bir bilim adamıyla olan ilişkisini nikah salonunda bitirmeye çalıştığını tartışır. Gece boyunca “kadınlar” üzerinden konuşurlar.