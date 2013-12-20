Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Erkekler
Paylaş

Erkekler

0 kişi izlemiş. | 24 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Erkekler
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (10 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Erkeklerin dünyasına içeriden bir bakış sergileyecek olan filmde Ali Poyrazoğlu bir psikiyatristi, Fikret Kuşkan ise eşinden yeni boşanan Avukat Adem’i canlandırıyor ve her gece bir başka kadınla beraber olan hızlı bir çapkına hayat veriyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • berbat 20 dk sabredemedim sakın gitmeyin...parayı geçtim zamanınıza yazık benden söylemesi!!!

  • filmin yarısından önce çıktım.. çok kötü..

  • Ali Poyrazoğlu var diye gittim, filmin ilk yarısı gelmeden çıkıp gittim.Paranıza yazık,ne komedi,ne dram,hiç bir özelliği yok.

  • erkekler dünyasına içeriden bir bakış çok tehlikeli olabilir:)

  • bu filme erkeklerden çok kadınlar gitmeli

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Erkekler filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Erkekler filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir