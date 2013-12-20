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Erkekler
0 kişi izlemiş. | 24 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :20 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Erkeklerin dünyasına içeriden bir bakış sergileyecek olan filmde Ali Poyrazoğlu bir psikiyatristi, Fikret Kuşkan ise eşinden yeni boşanan Avukat Adem’i canlandırıyor ve her gece bir başka kadınla beraber olan hızlı bir çapkına hayat veriyor.
Galeri
Yorumlar
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berbat 20 dk sabredemedim sakın gitmeyin...parayı geçtim zamanınıza yazık benden söylemesi!!!
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filmin yarısından önce çıktım.. çok kötü..
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Ali Poyrazoğlu var diye gittim, filmin ilk yarısı gelmeden çıkıp gittim.Paranıza yazık,ne komedi,ne dram,hiç bir özelliği yok.
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erkekler dünyasına içeriden bir bakış çok tehlikeli olabilir:)
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bu filme erkeklerden çok kadınlar gitmeli
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