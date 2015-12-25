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Ertuğrul 1890

0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ertuğrul 1890
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (24 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Japon-Türk ortak yapımı “Ertuğrul” filmi, 1890 yılında Japon sularında batan Osmanlı fırkateyni Ertuğrul’un hazin hikayesi ile 1985’te 215 Japon vatandaşının İran-Irak savaşından kurtarılmasının çarpıcı öyküsünü kurgusal bir senaryoyla anlatıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • İzlenebilecek kalitede bir film

  • gayet güzel bi filmdi tavsiye ediyorum

  • Çok güzel bir film hararetle tavsiye ederim

  • Eksik yalan yanlis bir hikaye. Gercekleri neden anlatamadiniz??

  • Kimse izlemesin diye mi seans saatleri bu şekilde acaba..

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Oyuncular ve ekip

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