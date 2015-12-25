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Ertuğrul 1890
0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Aralık 2015
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Japon-Türk ortak yapımı “Ertuğrul” filmi, 1890 yılında Japon sularında batan Osmanlı fırkateyni Ertuğrul’un hazin hikayesi ile 1985’te 215 Japon vatandaşının İran-Irak savaşından kurtarılmasının çarpıcı öyküsünü kurgusal bir senaryoyla anlatıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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İzlenebilecek kalitede bir film
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gayet güzel bi filmdi tavsiye ediyorum
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Çok güzel bir film hararetle tavsiye ederim
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Eksik yalan yanlis bir hikaye. Gercekleri neden anlatamadiniz??
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Kimse izlemesin diye mi seans saatleri bu şekilde acaba..
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