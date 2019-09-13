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Eşanlamlılar
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Filmin Konusu
İsrailli bir adam, ana vatanından firar ederek Paris’e gider. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen adamın, her şeyi ardında bırakarak geldiği ülkede hayatta kalabilmek için güvendiği tek şey yanına aldığı sözlüktür. “Yuva Öğretmeni” filmiyle tanıdığımız Nadav Lapidd’in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, John Sehil, Gaël Raës, Chris Zastera gibi isimler yer alıyor.
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