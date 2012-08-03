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Esaret
À moi seule
2 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 4.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :3 Ağustos 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
8 yıl tutsaklıktan sonra Gaelle birdenbire kendisini kaçıran Vincent tarafından serbest bırakılır. Yeni özgür hayatı ona farklı bir bakış açısı sağlar. Filmde, kurban ve onu kaçıran kişinin arasındaki uzun süreli ilişkiden, şaşırtıcı şekilde şefkatli ve hatta kafa karıştırıcı inkâr edilemez bir sevginin ortaya çıkışı anlatılıyor.
Galeri
Yorumlar
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abartılacak bir film değil ..
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bu filmin şansı yüksek olabilir.
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bu filmi bekliyorum
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adı kadar çekici değil çok az beğenimi aldı oda bikaç sahnenin hatırı
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sineöada izlemeye değmez bence
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