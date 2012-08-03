Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Esaret - À moi seule
Paylaş

Esaret

À moi seule

2 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Esaret
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 4.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (8 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

8 yıl tutsaklıktan sonra Gaelle birdenbire kendisini kaçıran Vincent tarafından serbest bırakılır. Yeni özgür hayatı ona farklı bir bakış açısı sağlar. Filmde, kurban ve onu kaçıran kişinin arasındaki uzun süreli ilişkiden, şaşırtıcı şekilde şefkatli ve hatta kafa karıştırıcı inkâr edilemez bir sevginin ortaya çıkışı anlatılıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • abartılacak bir film değil ..

  • bu filmin şansı yüksek olabilir.

  • bu filmi bekliyorum

  • adı kadar çekici değil çok az beğenimi aldı oda bikaç sahnenin hatırı

  • sineöada izlemeye değmez bence

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Esaret filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Esaret filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir