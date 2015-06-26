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Escobar: Kayıp Cennet
Escobar: Paradise Lost
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Belçika, Fransa, İspanya
- Gösterim Tarihi :26 Haziran 2015
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- Oyuncular :
- Süre :120 dk.
Filmin Konusu
Pablo Escobar’ın zirve yıllarında geçen filmde Nick, sörf yapmak için gittiği Kolombiya’da rüyalarının kadını Maria’yla tanışır. Pablo Escobar, Maria’nın amcasıdır. Nick zamanla bu devasa ailenin bir parçası olur. İlk bakışta her şey yolunda gözükse de, Nick kız arkadaşıyla geçirdiği her gün işin bilinmeyen yönleri olduğunu fark eder ve kendini dünyanın en büyük uyuşturucu mafyasının içinde bulur.
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