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Sinema>Film Arşiv >  Escobar: Kayıp Cennet - Escobar: Paradise Lost
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Escobar: Kayıp Cennet

Escobar: Paradise Lost

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Fragmanlar


Escobar: Kayıp Cennet
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Pablo Escobar’ın zirve yıllarında geçen filmde Nick, sörf yapmak için gittiği Kolombiya’da rüyalarının kadını Maria’yla tanışır. Pablo Escobar, Maria’nın amcasıdır. Nick zamanla bu devasa ailenin bir parçası olur. İlk bakışta her şey yolunda gözükse de, Nick kız arkadaşıyla geçirdiği her gün işin bilinmeyen yönleri olduğunu fark eder ve kendini dünyanın en büyük uyuşturucu mafyasının içinde bulur.


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