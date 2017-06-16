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Eşik
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :16 Haziran 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :82 dk.
Filmin Konusu
Ülkenin eşiğinde bir şehir. Şehrin eşiğinde bir yol. Yolun eşiğinde altlı üstlü yaşanan iki katlı bir ev. Bu evde yaşayan, kimi zaman deliliğin eşiğinde, kimi zaman bu eşiği geçmiş iki ayrı kuşakla karşı karşıyayız. Bu iki ayrı kuşağa ait, birbirinin aynası olan iki kadın ve bu iki kadının, birbirinin aynası olan hikayeleri.
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