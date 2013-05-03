Eski Dostlar

Val, hapisten yirmisekiz yıl sonra yeni çıkmıştır. En iyi arkadaşı Doc, Val’ı o gün, onu yalnız bırakmamak adına hapishane çıkışı karşılar. Doc ve Val yıllar sonra tekrar iyi bir ikili olup aralarına Hirsch’i de alırlar. Bu üç arkadaş yıllar geçmiş olsa da eskiden oldukları gibi ayrılmaz bir üçlü olurlar. İlerlemiş yaşlarına rağmen hâlâ suç işleme potansiyeline sahiptirler.