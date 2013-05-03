Eski Dostlar
Stand Up Guys
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Suç
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Val, hapisten yirmisekiz yıl sonra yeni çıkmıştır. En iyi arkadaşı Doc, Val’ı o gün, onu yalnız bırakmamak adına hapishane çıkışı karşılar. Doc ve Val yıllar sonra tekrar iyi bir ikili olup aralarına Hirsch’i de alırlar. Bu üç arkadaş yıllar geçmiş olsa da eskiden oldukları gibi ayrılmaz bir üçlü olurlar. İlerlemiş yaşlarına rağmen hâlâ suç işleme potansiyeline sahiptirler.
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Yorumlar
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izlemek güzel olur umarım..kadro güzel...
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eski dostlar gerçekten de biraraya gelmiş. ekip muhteşem. senaryo eğlenceli. iron mandan sonra bu filmede gitmet lazım
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pacino ve walken ın karşılıklı sahneleri için bile izlenir. kesinlikle tavsiye ediyorum
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al pacino gerçek bir oyuncu. her ne kadar son zamanlarda iyi filmlere denk gelmesede yine de harika bi oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmez
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fragmana bayıldım ya mutlaka izlemek istiyorum