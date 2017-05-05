Eski Sevgili

Senaryonun tamamının İstanbul'da geçtiği filmde Sayışman, Barış karakterine hayat verirken, İşçil ise onun 63 kere ayrılıp barıştığı ve bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Feride'yi canlandırıyor. Filmde, 14 Şubat günü yolları tesadüfen kesişen çiftin macera dolu bir günü anlatılıyor.