Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Eski Sevgiliyi Unutmanin 10 Yolu
Paylaş

Eski Sevgiliyi Unutmanin 10 Yolu

0 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Eski Sevgiliyi Unutmanin 10 Yolu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Senaryosu bilimsel aşk araştırmalarına dayanılarak yazılan yılın en komik filmi birbirini seven ve evlenmek üzere olan Alper ile Zehra’nın hikâyesi. Zehra’nın babası bu evliliğin olmasını istemez. Alper ise Zehra’yı sevmektedir fakat evlenecek olduğunun ciddiyetine düğün salonunda varacaktır. Birbirinden komik sahnelerin yer aldığı filmin can alıcı sahneleri Alper’in düğün salonundan kaçmasıyla başlar.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Manipüle edenin Allah cezasını versin. Filmi övenlerin hepsi fake. Bu bir film bile değil. O kadar rezil ki oynayanlar oyuncu değil. Vakit kaybı, küfürle bile güldüremeyen 3-4 sap arasında geçen bir film. Başroldeki kızın sesi bi o kadar yapmacık. Evde bile izlenmez, üstüne para verilse bile kaçılacak berbat ötesi bir şeydi.

  • BU FİLME GÜZEL DİYEN EMİN OLUN FİLMDEN ANLAMIYOR.... GİDEN ZAMANIMA ACIYORUM

  • o kadar güzel çalışılmışkii bu sıcaklarda çok iyi geldi bu film hem güldürdü hem eglendirdii

  • Yihuuu çok güzel bence çok eglenceli ve komikkk herkez gitsinn kaçırmasın:)

  • valla cok güzeldi baya iyi geldi film bana bence yılın en iyisi herkeze tavsiye ederim

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Eski Sevgiliyi Unutmanin 10 Yolu filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Eski Sevgiliyi Unutmanin 10 Yolu filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir