Eski Sevgiliyi Unutmanin 10 Yolu
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Senaryosu bilimsel aşk araştırmalarına dayanılarak yazılan yılın en komik filmi birbirini seven ve evlenmek üzere olan Alper ile Zehra’nın hikâyesi. Zehra’nın babası bu evliliğin olmasını istemez. Alper ise Zehra’yı sevmektedir fakat evlenecek olduğunun ciddiyetine düğün salonunda varacaktır. Birbirinden komik sahnelerin yer aldığı filmin can alıcı sahneleri Alper’in düğün salonundan kaçmasıyla başlar.
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Yorumlar
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Manipüle edenin Allah cezasını versin. Filmi övenlerin hepsi fake. Bu bir film bile değil. O kadar rezil ki oynayanlar oyuncu değil. Vakit kaybı, küfürle bile güldüremeyen 3-4 sap arasında geçen bir film. Başroldeki kızın sesi bi o kadar yapmacık. Evde bile izlenmez, üstüne para verilse bile kaçılacak berbat ötesi bir şeydi.
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BU FİLME GÜZEL DİYEN EMİN OLUN FİLMDEN ANLAMIYOR.... GİDEN ZAMANIMA ACIYORUM
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o kadar güzel çalışılmışkii bu sıcaklarda çok iyi geldi bu film hem güldürdü hem eglendirdii
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Yihuuu çok güzel bence çok eglenceli ve komikkk herkez gitsinn kaçırmasın:)
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valla cok güzeldi baya iyi geldi film bana bence yılın en iyisi herkeze tavsiye ederim