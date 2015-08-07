Eski Sevgiliyi Unutmanin 10 Yolu

Senaryosu bilimsel aşk araştırmalarına dayanılarak yazılan yılın en komik filmi birbirini seven ve evlenmek üzere olan Alper ile Zehra’nın hikâyesi. Zehra’nın babası bu evliliğin olmasını istemez. Alper ise Zehra’yı sevmektedir fakat evlenecek olduğunun ciddiyetine düğün salonunda varacaktır. Birbirinden komik sahnelerin yer aldığı filmin can alıcı sahneleri Alper’in düğün salonundan kaçmasıyla başlar.