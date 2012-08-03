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Eva

3 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Eva
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Yakın bir gelecekte, 2041'de geçen hikayede, Alex Garel tanınmış bir robot programcısıdır. Mezun olduğu üniversitede yeniden yeni bir proje üzerinde çalışmak için doğup, büyüdüğü kente döner. Arkadaşı Julia'nın teklif ettiği proje bir seri robot çocuk üretme üzerinedir.
Bu arada Alex yıllardır görmediği erkek kardeşi David, onun karısı ama kendi eski sevgilisi Lana ve kızları Eva ile biraraya gelir. Alex çocuk robot tasarımı için ilhamı 10 yaşındaki yeğeni Eva'da bulur ve beraber geçirdikleri süre boyunca küçük kızın bütün davranışlarını izler, kayıt altına alır.


Fakat bu sürede küçük kızın verdiği tepkiler Alex'te proje için şüphelere yol açar, diğer yandan Lana'ya karşı eski duyguları da canlanmaya başlar. Acaba Eva annesi ve kendisi hakkında çok önemli bir sırrı mı saklıyordur?

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • ben de sıkılmadım gayet de güzel ama çok akıcı olduğu söylenemez .

  • sıkılmadım filmden ama bilmiom bi ilginç geldi ama güzel sayılırdı..

  • çok güzel ..başka da birşey sölemiyorum..

  • güzel bir film olabilir

  • mutlaka sinemada izliycem

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Oyuncular ve ekip

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