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Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2
The Secret Life of Pets 2
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2019
- Gösterim Tarihi :5 Haziran 2019
Filmin Konusu
2016 yılında "Her gün işe giderken evde bıraktığınız evcil hayvanlarınız, siz eve dönene kadar geçen süreç içerisinde ne yapıyor?" önermesi ile yola çıkan Evcil Hayranların Gizli Yaşamı filminin devam halkasında macera kaldığı yerden devam ediyor. Yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmenlerinden olan Chris Renaud'un oturduğu filmin seslendirme kadrosunda Eric Stonestreet ve Kevin Hart'ın yanı sıra Ellie Kemper, Lake Bell, Jenny Slate, Bobby Moynihan, Hannibal Buress ve Dana Carvey gibi isimler yer alıyor.
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