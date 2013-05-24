Yaşıtlarının çok üzerinde bir yazma yeteneği olan Claude, sınıftaki arkadaşı Rapha’nın ailesi ile ilgili mahrem bilgileri de içeren etkileyici bir kompozisyon yazmıştır. Claude, edebiyat öğretmeninin önerisi üzerine kompozisyonlara devam etmeye karar verir. Ancak yazılan kompozisyonlar Rapha’nın ailesi içinde büyük bir karmaşaya neden olur.