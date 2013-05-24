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Evde
Dans la maison
0 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :24 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Yaşıtlarının çok üzerinde bir yazma yeteneği olan Claude, sınıftaki arkadaşı Rapha’nın ailesi ile ilgili mahrem bilgileri de içeren etkileyici bir kompozisyon yazmıştır. Claude, edebiyat öğretmeninin önerisi üzerine kompozisyonlara devam etmeye karar verir. Ancak yazılan kompozisyonlar Rapha’nın ailesi içinde büyük bir karmaşaya neden olur.
Galeri
Yorumlar
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sinemalara yeni gelmiş ama internette taa ocak ayında düşmüş bu nasıl iş ya
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her zevke hitap etmiceği kesin ama ben mutlaka izlerim françois ozon filmleri hiçbi zaman hayal kırıklığı oluşturmaz bende. tavsiye ederim
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imdb puanı dikkatimi çekti
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ünlü yönetmenin iddialı bi filmi daha
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