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Evdeki Yabancılar
Evdeki yabancilar
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :9 Ağustos 2013
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- Oyuncular :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
Bir Ege sahil kasabasında doğmuş, büyümüş, mübadelede Yunanistan'a göç etmek zorunda bırakılmış bir Rum kadın (Agapi) 80'li yaşlarına geldiğinde evini bulmaya yollara düşer. Yanında da refakatçi olarak 20'li yaşlarındaki kız torunu (Elpida)... Evi artık 35'li yaşlarındaki bir Türk gencine (Yaşar) aittir. Yaşlı kadın ve genç adam evi paylaşamazlar.
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