Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
Paylaş

Eve Dönüş: Sarıkamış 1915

1 kişi izlemiş. | 26 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Sarıkamış Harekatı’nın kaybedilmesinin ardından , Doğu Anadolu bölgesi artık belirsizliğin hüküm sürdüğü bir yer olmuştu. Eve Dönüş filmi tam da bu zamanlarda 8 kişinin, vahşi doğanın ortasında, oldukça zor kış koşullarıyla boğuşarak, hayatta kalma mücadelesini ve Eve Dönüş hikayesini anlatıyor. Birbirinden farklı bu 8 kişinin açlıkla mücadele ederek hayatta kalma içgüdüleriyle verdikleri gerilim dolu savaş onları birleştiren tek ortak noktaları.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Çok berbat bi filmdi tamam uğrasmıslar ona bişey diyemem ama anlamsız olmuş hemde baya bi anlamsız filmde hiç bişi anlasılmıyordu basit bişeydi.Çanakkale ondan daha iyi.

  • harbiden çok kötü bi film tavsiye etmem çanakkaleye gidin daha iyi

  • izlediğim en kötü türk flimi flimde 4 kişi var.Sıkıcı bir flim asla izlenmez

  • çok sıradan ve sıkıcı.sonu da seyirciye hakaret eder gibi.

  • Uğur Polat ne kadar harika bir oyuncu olduğunu bu filmde de kanıtlamış. Diğer oyuncular da onun kadar başarılı. yönetmeni de tebrik etmek lazım. film her yönüyle dört dörtlük.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir