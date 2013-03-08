Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :8 Mart 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Sarıkamış Harekatı’nın kaybedilmesinin ardından , Doğu Anadolu bölgesi artık belirsizliğin hüküm sürdüğü bir yer olmuştu. Eve Dönüş filmi tam da bu zamanlarda 8 kişinin, vahşi doğanın ortasında, oldukça zor kış koşullarıyla boğuşarak, hayatta kalma mücadelesini ve Eve Dönüş hikayesini anlatıyor. Birbirinden farklı bu 8 kişinin açlıkla mücadele ederek hayatta kalma içgüdüleriyle verdikleri gerilim dolu savaş onları birleştiren tek ortak noktaları.
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Yorumlar
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Çok berbat bi filmdi tamam uğrasmıslar ona bişey diyemem ama anlamsız olmuş hemde baya bi anlamsız filmde hiç bişi anlasılmıyordu basit bişeydi.Çanakkale ondan daha iyi.
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harbiden çok kötü bi film tavsiye etmem çanakkaleye gidin daha iyi
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izlediğim en kötü türk flimi flimde 4 kişi var.Sıkıcı bir flim asla izlenmez
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çok sıradan ve sıkıcı.sonu da seyirciye hakaret eder gibi.
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Uğur Polat ne kadar harika bir oyuncu olduğunu bu filmde de kanıtlamış. Diğer oyuncular da onun kadar başarılı. yönetmeni de tebrik etmek lazım. film her yönüyle dört dörtlük.