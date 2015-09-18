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Everest

3 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Everest
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (19 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Dünyanın en yüksek dağının zirvesine ulaşma çabasından ilham alan Everest, insanlığın karşılaştığı en sert kar fırtınalarından biriyle sınırlarının ötesinde zorlanan bir grubun şaşırtıcı yolculuğunu anlatıyor. Hayat boyu süren tutkuları nefes kesen bir yaşam mücadelesine dönüşürken gezegenin en acımasız doğa gücüyle azimleri sınanan dağcılar, imkansıza yakın engellerle karşılaşacaklar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Başarılı bir film özellikle soğuk günleri yaşadığımız şu kış günlerinde soğuğu iliklerinize kadar hissediyorsunuz tavsiye ederim

  • filmin ilk yarisi siradan yani hersey yolunda gidiyor taki hedefe ulasip geri donuste film basliyor.

  • Cok sıkıcıydı. Tv filmi gibi, imax\'e gerek yok bu film icin. Bence televizyonda izleyin. Kotu degil ama cok uzun ve bayık.

  • Gerçek bir olayı, çok yüzeysel anlatmış. Yine de izlenebilir.

  • izlediğim en kötü dağcı filmiydi toplasan 10 dk dağı gösterdi hep kampı gösteriyor kesinlikle çok kötüydü:(

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Oyuncular ve ekip

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