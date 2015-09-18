Dünyanın en yüksek dağının zirvesine ulaşma çabasından ilham alan Everest, insanlığın karşılaştığı en sert kar fırtınalarından biriyle sınırlarının ötesinde zorlanan bir grubun şaşırtıcı yolculuğunu anlatıyor. Hayat boyu süren tutkuları nefes kesen bir yaşam mücadelesine dönüşürken gezegenin en acımasız doğa gücüyle azimleri sınanan dağcılar, imkansıza yakın engellerle karşılaşacaklar.