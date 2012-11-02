Evim Sensin

Leyla, eşinden ayrıldıktan sonra baba evine döner. Hayatının en zor 4 yılına girdiğinden habersizdir. İskender ise yetimhanede büyümüş, yalnız yaşamış ve hayatı boyunca hiç evi olmamış bir adamdır. Aralarında filizlenen aşk hızla ilerler, aradıkları mutluluğu birbirlerinde bulurlar. İkisinin özene bezene kurduğu dünyanın üstüne bir kâbus çökene kadar, İskender’in evi artık Leyla’dır.