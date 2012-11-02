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Evim Sensin

32 kişi izlemiş. | 158 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Evim Sensin
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (123 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Leyla, eşinden ayrıldıktan sonra baba evine döner. Hayatının en zor 4 yılına girdiğinden habersizdir. İskender ise yetimhanede büyümüş, yalnız yaşamış ve hayatı boyunca hiç evi olmamış bir adamdır. Aralarında filizlenen aşk hızla ilerler, aradıkları mutluluğu birbirlerinde bulurlar. İkisinin özene bezene kurduğu dünyanın üstüne bir kâbus çökene kadar, İskender’in evi artık Leyla’dır.

Galeri

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Yorumlar

  • a moment to remember filminden senaryoyu cal sonra iyi film diye yorumlar gelsin yazık yaaa cok yazık

  • kız arkdaşımla izledim pek sevmem bu tür filmleri ama çok hoşuma gitti

  • harika bir film son yarım saattir ağlıyorum tek kelimeyle şahane

  • süper bir film 2 kere seyrettim tekrar izleyebilirim

  • güzel filmm çok beğendim

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Oyuncular ve ekip

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