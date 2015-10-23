Zeynep (Özge Özberk) ve Yavuz (Cansel Elçin) birbirine çok aşık bir çiftken Zeynep´in evlilik arzusu, Yavuz´un ise evlilik korkusu yüzünden ayrılırlar. Ancak ikisi de birbirini unutamaz. İşi sebebiyle bir araştırma yapmak için "Evlenmeden Olmaz" isimli bir çöpçatanlık bürosuna giden Zeynep ve iki arkadaşı Melisa (Gözde Okur) ile Ayşe (Seda Demir), orada Adnan (Serhat Yiğit) denilen tuhaf, çılgın bir çöpçatanla karşılaşırlar. Adnan, Zeynep´e Yavuz´u unutturacak birini bulur. Ancak bulduğu kişi; hepsinin başına beklenmedik işler açar.