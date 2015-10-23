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Evlenmeden Olmaz
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Zeynep (Özge Özberk) ve Yavuz (Cansel Elçin) birbirine çok aşık bir çiftken Zeynep´in evlilik arzusu, Yavuz´un ise evlilik korkusu yüzünden ayrılırlar. Ancak ikisi de birbirini unutamaz. İşi sebebiyle bir araştırma yapmak için "Evlenmeden Olmaz" isimli bir çöpçatanlık bürosuna giden Zeynep ve iki arkadaşı Melisa (Gözde Okur) ile Ayşe (Seda Demir), orada Adnan (Serhat Yiğit) denilen tuhaf, çılgın bir çöpçatanla karşılaşırlar. Adnan, Zeynep´e Yavuz´u unutturacak birini bulur. Ancak bulduğu kişi; hepsinin başına beklenmedik işler açar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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REZALET
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film hakkında yorum yapan bey amca : sizin sınıfın ahlak düzeyi hakkında bilgi lütfen
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