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Evlenmeden Olmaz

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Fragmanlar


Evlenmeden Olmaz
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7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Zeynep (Özge Özberk) ve Yavuz (Cansel Elçin) birbirine çok aşık bir çiftken Zeynep´in evlilik arzusu, Yavuz´un ise evlilik korkusu yüzünden ayrılırlar. Ancak ikisi de birbirini unutamaz. İşi sebebiyle bir araştırma yapmak için "Evlenmeden Olmaz" isimli bir çöpçatanlık bürosuna giden Zeynep ve iki arkadaşı Melisa (Gözde Okur) ile Ayşe (Seda Demir), orada Adnan (Serhat Yiğit) denilen tuhaf, çılgın bir çöpçatanla karşılaşırlar. Adnan, Zeynep´e Yavuz´u unutturacak birini bulur. Ancak bulduğu kişi; hepsinin başına beklenmedik işler açar.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • REZALET

  • film hakkında yorum yapan bey amca : sizin sınıfın ahlak düzeyi hakkında bilgi lütfen

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