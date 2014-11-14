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Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2014
- Gösterim Tarihi :14 Kasım 2014
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Ölümsüzlük Suyu’nun peşinde olan Evliya Çelebi 17. yüzyılda Nil nehri kıyısında aradığını bulur, ancak kötü kraliçe, onun bu mutluluğu uzun uzadıya yaşamasına izin vermez ve Evliya Çelebi kendini uzun bir uykuda bulur. Uyandığında ise kendisini iki kıtanın kesiştiği İstanbul’da bulur. Günümüz İstanbul’unda uyanan Evliya Çelebi’ye hikâyede akıllı ve zeki olan on yaşındaki Can arkadaşlık eder.
Galeri
Yorumlar
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Neden herşeyimiz yarım yamalak, neden birşeyi tam yapamıyoruz?
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Pepe gibi desenize
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Ilk 25 dakikasinda salonu terkettik.. cok sikici ve cok berbat fir animasyon..10 uzerinden 1 bile degil
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