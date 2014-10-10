Dr. Caster insana ait tüm bilgi ve hareketlerin bir bilgisayar tarafından da yapılabilmesi için yapay zeka çalışmaları yapmaktadır. Caster, radikal grupların bir numaralı hedefi haline gelmiştir, bir terörist grubun saldırısına uğrar ve cinayete kurban gider. Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn, Will’in beynini gelişmiş bir süper bilgisayara entegre eder. Will’in bedeni ölmüştür ama beyni eşiyle yeniden iletişime geçer ve mücadele başlar.