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Evrim
Transcendence
1 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Bilim Kurgu, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Çin, İngiltere
- Gösterim Tarihi :10 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :119 dk.
Filmin Konusu
Dr. Caster insana ait tüm bilgi ve hareketlerin bir bilgisayar tarafından da yapılabilmesi için yapay zeka çalışmaları yapmaktadır. Caster, radikal grupların bir numaralı hedefi haline gelmiştir, bir terörist grubun saldırısına uğrar ve cinayete kurban gider. Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn, Will’in beynini gelişmiş bir süper bilgisayara entegre eder. Will’in bedeni ölmüştür ama beyni eşiyle yeniden iletişime geçer ve mücadele başlar.
Galeri
Yorumlar
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Berbat otesi bir film
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Bu Film Vizyona gireli 7 ay oldu Yeni diye çıkartıyorsunuz
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Bı sene sonra bızım sinemalara gelıyor ).neyseki netten izledik gayet guzel.
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