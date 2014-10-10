Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Evrim - Transcendence
Paylaş

Evrim

Transcendence

1 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Evrim
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Dr. Caster insana ait tüm bilgi ve hareketlerin bir bilgisayar tarafından da yapılabilmesi için yapay zeka çalışmaları yapmaktadır. Caster, radikal grupların bir numaralı hedefi haline gelmiştir, bir terörist grubun saldırısına uğrar ve cinayete kurban gider. Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn, Will’in beynini gelişmiş bir süper bilgisayara entegre eder. Will’in bedeni ölmüştür ama beyni eşiyle yeniden iletişime geçer ve mücadele başlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Berbat otesi bir film

  • Bu Film Vizyona gireli 7 ay oldu Yeni diye çıkartıyorsunuz

  • Bı sene sonra bızım sinemalara gelıyor ).neyseki netten izledik gayet guzel.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Evrim filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Evrim filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir