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Evrim

Evolution

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Fragmanlar


Evrim
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

On yaşındaki Nicolas, yalnızca kadınların ve erkek çocuklarının barındığı bir adada annesiyle birlikte yaşamaktadır. Okyanusun kenarındaki bir hastanede tüm erkek çocuklara gizemli bir tedavi uygulanmaktadır. Bu tedaviyi ve etraflarında olanları sorgulamaya başlayan Nicolas, annesinin kendisine yalan söylediğini fark eder. Bir gece annesini sahile kadar takip eder ve gördükleri karşısında büyük bir şok yaşar. Ancak gördükleri, kabusun sadece başlangıcıdır. Çaresizce çırpındığı bu kabusun içinde ona uzanan el, hastanenin genç hemşirelerinden Stella olur…


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Tamamen zaman kaybı

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Oyuncular ve ekip

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