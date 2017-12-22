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Eyvah Annem Dağıttı! 2

A Bad Moms Christmas

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Fragmanlar


Eyvah Annem Dağıttı! 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

2016 yılında gösterime girip gişede hatırı sayılır bir başarı yakalayan Bad Moms'ın devam filmi A Bad Moms Christmas, kurallara karşı koyan üç anne; Amy, Kiki ve Carla'nın Noel maceralarını anlatıyor.

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