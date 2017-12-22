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Eyvah Annem Dağıttı! 2
A Bad Moms Christmas
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Macera
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, Çin
- Gösterim Tarihi :22 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
2016 yılında gösterime girip gişede hatırı sayılır bir başarı yakalayan Bad Moms'ın devam filmi A Bad Moms Christmas, kurallara karşı koyan üç anne; Amy, Kiki ve Carla'nın Noel maceralarını anlatıyor.
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