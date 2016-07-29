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Eyvah Annem Dağıttı!
Bad Moms
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Temmuz 2016
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- Müzik :
Filmin Konusu
Çocukları için her şeyin en doğrusunu ve iyisini yapmaya çalışan bir grup anne, tüm kurallardan sıkılıp kendileri için bir dizi çılgınlık yapmaya karar verirler. Diğer tarafta ise "mükemmel" anne olmaya çalışan fakat kendileri için hiçbir şey yapmayan kadınlarla mücadele içinde bulurlar.
Galeri
Yorumlar
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güzel bir filmdi. oyuncular ve senaryo başarılı. fakat gereksiz uzatılmış argo kullanımı film kalitesini dülürmüş
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so beautiful , seksi amy annenin çılgın arkadaşları çok komikti yaw
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Düzeltme için teşekkürler.
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Film açıklaması yanlış
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