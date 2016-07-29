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Sinema>Film Arşiv >  Eyvah Annem Dağıttı! - Bad Moms
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Eyvah Annem Dağıttı!

Bad Moms

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Fragmanlar


Eyvah Annem Dağıttı!
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çocukları için her şeyin en doğrusunu ve iyisini yapmaya çalışan bir grup anne, tüm kurallardan sıkılıp kendileri için bir dizi çılgınlık yapmaya karar verirler. Diğer tarafta ise "mükemmel" anne olmaya çalışan fakat kendileri için hiçbir şey yapmayan kadınlarla mücadele içinde bulurlar.

Galeri

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Yorumlar

  • güzel bir filmdi. oyuncular ve senaryo başarılı. fakat gereksiz uzatılmış argo kullanımı film kalitesini dülürmüş

  • so beautiful , seksi amy annenin çılgın arkadaşları çok komikti yaw

  • Düzeltme için teşekkürler.

  • Film açıklaması yanlış

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Oyuncular ve ekip

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