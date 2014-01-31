Eyyvah Eyvah 3
- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :31 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Büyük aşkı Müjgan’a kavuşup evlenen Geyikli’li klarnetçimiz Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Dedesi ve babası ortak bir lokanta açmaya karar vermişler dolayısıyla artan masraflar karşısında Hüseyin çok sıkıntılı bir duruma düşmüştür. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul’da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı bir hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir...
Galeri
Yorumlar
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3 çok gereksiz ve kötü olmuş.sanki zorla çekmişler tüm filmde sadece 2 dk gülebilirsiniz ,neden mi ?gülünecek sahne yok .
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yine komik bir filmdi..ama gerçeği söylemek gerekirse ilk 2 filmi daha komikti..ama yine de keyifle ve zevkle seyredilebilecek bir film..
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çok güzel komik ve eglenceli:)))
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Basarili ve cok eglenceli bir film
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bence çok eğlenceli bir aile filmi olmuş ben diğerleri gibi çok beğendim