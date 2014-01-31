Eyyvah Eyvah 3

Büyük aşkı Müjgan’a kavuşup evlenen Geyikli’li klarnetçimiz Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Dedesi ve babası ortak bir lokanta açmaya karar vermişler dolayısıyla artan masraflar karşısında Hüseyin çok sıkıntılı bir duruma düşmüştür. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul’da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı bir hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir...